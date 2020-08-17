Королева Елизавета и принц Гарри, фото: Hello!

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Ракурс

Британский принц Гарри поссорился с королевой Великобритании Елизаветой из-за украшений его тогда еще будущей жены Меган Маркл.

Инцидент произошел накануне свадьбы Гарри. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на интервью автора книги о жизни Маркл и принца Гарри «В поисках свободы» Омид Скоби.

Непосредственной причиной ссоры стал отказ помощницы королевы Анджелы Келли приехать к Маркл, чтобы помочь ей примерить выбранную на торжество тиару (драгоценность для головы в виде короны или диадемы).

По словам Скоби, сама ссора произошла во время телефонного разговора Гарри с королевой. Принц агрессивно выразил своей бабушке претензию относительно того, что Келли не пришла по первому требованию его невесты.

Я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Эта женщина обязана делать свою работу для моей будущей жены, — процитировал Скоби слова принца Гарри.

Какой была реакция королевы в этой ситуации, Скоби не сообщил.

Однако, по его словам, этот инцидент показал принцу, что есть люди, которые «ни перед чем не остановится, чтобы усложнить жизнь Меган».

Напомним, недавно стало известно, когда именно принц Гарри решил жениться на Маркл.