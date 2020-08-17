Протесты в Беларуси не утихают - Лукашенко затюкали, промышленные гиганты остановили (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n142591-protesty-v-belarusi-ne-utihaut-lukashenko-zatukali-promyshlennye-giganty-ostanovilis-video.html

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Протесты в Беларуси вышли на новый уровень. В стране остановились почти все крупные промышленные предприятия.

17 августа работники «Беларуськалия», «БелАЗа», БМЗ, Минского тракторного завода, гостелерадиокомпании начали забастовку. Их требования — отставка Лукашенко, проведение новых президентских выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста.

Все шахты предприятия «Беларуськалий» в Солигорске прекратили добывать калийную руду. Работники Беларусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобино сообщили Tut. bу, что «что все три печи остановлены, из них слили металл, завод затих». Работники «Белавиа» также вышли на акцию против насилия.

Александр Лукашенко тем временем снова сегодня пытался продемонстрировать, что не утратил поддержку белорусов. В воскресенье он выступал на митинге, куда со всех областей привезли около 14 тыс. человек. В понедельник он приехал на Минский завод колесных тягачей.

Сообщалось, что на встречу пускали только тех, кто поддерживает Лукашенко. На встрече рабочие встретили его криком «Уходи!». Лукашенко сказал, что новые выборы проведет только через свой труп.

Он заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Рабочие продолжили скандировать. Президент их послушался и ушел с трибуны.

В сети 17 августа выкладывали ролики, на которых фиксировали движение военной техники по дорогам Беларуси. Такие видео снимали в районе Орши, в Минске и в районе Несвижа. Некоторые читатели утверждали, что техника российская.

В Минобороны ответили, что техника едет на тактические учения, которые планировались задолго до выборов.

Напомним, что Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию репрессий. Лидеры государств ЕС соберутся на внеочередную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Беларуси.

На днях главы МИД ЕС уже согласились не признавать «результаты» выборов и договорились о подготовке санкций для Лукашенко и его окружения.

Светлана Тихановская, которую оппозиция считает избранным президентом, заявила, что готова стать национальным лидером.