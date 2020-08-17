Протести в Білорусі не стихають — Лукашенка затюкали, промислові гіганти зупинили, фото — tut.by

https://racurs.ua/ua/n142591-protesty-v-bilorusi-ne-styhaut-lukashenka-zatukaly-promyslovi-giganty-zupynyly-video.html

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Протести в Білорусі вийшли на новий рівень. В країні зупинилися майже усі великі промислові підприємства.

17 серпня працівники «Білоруськалію», «БелАЗу», БМЗ, Мінського тракторного заводу, телерадіокомпанії почали страйк. Їхні вимоги схожі — відставка Лукашенка, проведення нових президентських виборів і звільнення всіх затриманих на акціях протесту.

Усі шахти підприємства «Білоруськалій» в Солігорську припинили добувати калійну руду. Працівники Білоруського металургійного заводу (БМЗ) в Жлобіно повідомили Tut. bу, що «що всі три печі зупинені, з них злили метал, завод затих». Працівники «Белавіа» також вийшли на акцію проти насильства.

Олександр Лукашенко тим часом знову сьогодні намагався продемонструвати, що не втратив підтримку білорусів. У неділю він виступав на мітингу, куди з усіх областей привезли близько 14 тис. осіб. У понеділок він приїхав на Мінський завод колісних тягачів.

Повідомлялося, що на зустріч пускали тільки тих, хто підтримує Лукашенка. На зустрічі робочі зустріли його криком «Іди!». Лукашенко сказав, що нові вибори проведе тільки через свій труп.

Лукашенко заявив, що «поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде». Робочі продовжили скандували: «Йди!». Президент послухався і пішов.

У мережі 17 серпня викладали ролики, на яких фіксували рух військової техніки дорогами Білорусі. Такі відео зафільмували в районі Орші, під Мінськом і в районі Несвіжа.

Деякі читачі стверджували, що техніка взагалі російська.

В Міноборони відповіли, що техніка їде на тактичні навчання, які планувалися задовго до виборів.

Нагадаємо, що Велика Британія заявила про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі і закликає до термінового розслідування репресій. Лідери держав ЄС зберуться на позачергову відеоконференцію для обговорення ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, що на днях глави МЗС ЄС вже погодилися не визнавати «результати» виборів і домовилися про підготовку санкцій для Лукашенка і його оточення.

Світлана Тихановська, яку опозиція вважає обраним президентом, заявила, що готова стати національним лідером.