Дослідники Місяця можуть зіткнутися з несподіваними труднощами, фото: Pikist

https://racurs.ua/ua/n142589-kosmichni-aparaty-mojut-zipsuvaty-misyac-ucheni.html

Ракурс

Космічні апарати, які для гальмування під час спуску на поверхню Місяця використовують реактивні двигуни, можуть стати несподіваною перешкодою для дослідження природного супутника Землі.

Про це свідчать результати моделювання, проведеного ученими з Університету Хопкінса (США), повідомляє видання SpaceRef.

Учені зробили моделювання для апарату масою 1,2 тонни, що становить чверть від маси місячних модулів американських космічних кораблів «Аполлон», які у XX ст. доставили членів кількох експедицій NASA на Місяць.

Виявилося, що навіть космічний апарат середніх розмірів може забруднити поверхню Місяця так, що це впливатиме на результати наукових досліджень.

Такий апарат, здійснивши посадку в районі Південного полюсу Місяця, забруднить майже весь природний супутник Землі.

Результати моделювання показують, що вихлопи газів під час посадки такого апарату всього за кілька годин поширяться поверхнею супутника у складі атмосфери Місяця.

На Місяці є атмосфера, проте через недостатню силу її гравітації вона дуже розріджена — в десять трильйонів разів менш щільна, ніж атмосфера Землі. 30−40% вихлопу від посадки космічного апарату залишатиметься в атмосфері Місяця і через два місяці.

До того ж на полюсах, температурні умови на яких є достатньо прохолодними, водяна пара, яка утвориться внаслідок роботи двигунів під час посадки, сконденсується у лід.

Це може вплинути на вивчення ученими місячного льоду в приполярних регіонах Місяця, до якого, на відміну від часів місій «Аполлон», тепер змістилася увага науковців. У ті часи найбільший інтерес дослідників полягав у зборі зразків місячного ґрунту.

Вихлоп під час місії «Аполлон» не ускладнював дослідження так само, як це могло б бути зараз, — наголошують учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що Місяць є більш «металевим», ніж вважалося раніше.