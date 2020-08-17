Исследователи Луны могут столкнуться с неожиданными трудностями, фото: Pikist

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Космические аппараты, которые для торможения при спуске на поверхность Луны используют реактивные двигатели, могут стать неожиданным препятствием для исследования естественного спутника Земли.

Об этом свидетельствуют результаты моделирования, проведенного учеными из Университета Хопкинса (США), сообщает издание SpaceRef.

Ученые сделали моделирование для аппарата массой 1,2 тонны, что составляет четверть от массы лунных модулей американских космических кораблей «Аполлон», которые в XX веке доставили членов нескольких экспедиций NASA на Луну.

Оказалось, что даже космический аппарат средних размеров может загрязнить поверхность Луны так, что это будет влиять на результаты научных исследований.

Такой аппарат, осуществив посадку в районе Южного полюса Луны, загрязнит почти весь естественный спутник Земли.

Результаты моделирования показывают, что выхлопы газов при посадке такого аппарата всего за несколько часов распространятся по поверхности спутника в составе атмосферы Луны.

На Луне есть атмосфера, но из-за недостаточной силы ее гравитации она очень разреженная — в десять триллионов раз менее плотная, чем атмосфера Земли. 30−40% выхлопа от посадки космического аппарата будет оставаться в атмосфере Луны и спустя два месяца.

К тому же на полюсах, температурные условия на которых достаточно прохладные, водяной пар, образующийся в результате работы двигателей при посадке, сконденсируется в лед.

Это может повлиять на изучение учеными лунного льда в приполярных регионах Луны, к которому, в отличие от времен миссий «Аполлон», теперь сместилось внимание ученых. В те времена наибольший интерес исследователей заключался в сборе образцов лунного грунта.

Выхлоп во время миссии «Аполлон» не усложнял исследования так же, как это могло бы быть сейчас, — подчеркивают ученые.

Напомним, недавно ученые установили, что Луна является более «металлической», чем считалось ранее.