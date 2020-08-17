Карантин в Одессе. Фото: The Irish Sun

https://racurs.ua/n142588-karantin-ujestochili-v-odesse-chto-zaprescheno-s-segodnyashnego-dnya.html

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Карантин в Одессе с сегодняшнего дня ужесточили. Новые ограничительные меры связаны с тем, что курортный город попал в «желтую» карантинную зону.

Отныне в городе пребывание в общественных местах или зданиях возможно только в маске или респираторе. В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на сидячих местах, а кинотеатры должны быть заполнены максимум на 50%. Такое решение было принято во время заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает «Думская».

Что касается массовых мероприятий, то их проведение разрешается при участии не более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отдельно обратился к владельцам ночных клубов, которые работают с нарушением противоэпидемических мер. Он призвал их соблюдать предписанные правила и пригрозил закрытием, если ночные заведения снова будут работать с нарушениями.

Сегодня желтая зона, а завтра будет красная, и вас вообще закроют, допрыгаетесь, — отметил он.

Кроме того, в Одессе сейчас не рекомендуют купаться на некоторых пляжах — вода в них не соответствует санитарным нормам. Речь о пляжах:

Отрада;

16-й Фонтана;

Дельфин;

13-й Фонтана;

пляж рекреационной зоны Катранка в селе Лиман Татарбунарского района.

Напомним, аналогичные ограничения с 17 августа действуют и в Киеве, который также попал в «желтую» карантинную зону.