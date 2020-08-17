Карантин в Одесі. Фото: The Irish Sun

https://racurs.ua/ua/n142588-karantyn-posylyly-v-odesi-scho-zaboroneno-vidsogodni.html

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Карантин в Одесі посилили відсьогодні. Нові обмежувальні заходи пов’язані з тим, що курортне місто потрапило до «жовтої» карантинної зони.

Відтепер у місті перебування в громадських місцях або будинках можливо тільки в масці або респіраторі. У громадському транспорті можна перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях, а кінотеатри повинні бути заповнені максимум на 50%. Таке рішення було прийнято під час засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає «Думская».

Що стосується масових заходів, то їх проведення дозволяється за участі не більше однієї людини на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Мер Одеси Геннадій Труханов окремо звернувся до власників нічних клубів, які працюють із порушенням протиепідемічних заходів. Він закликав їх дотримуватися визначених правил і пригрозив закриттям, якщо нічні заклади знову працюватимуть з порушеннями.

Сьогодні жовта зона, а завтра буде червона, і вас взагалі закриють, дострибаєтесь, — зазначив він.

Окрім того, в Одесі зараз не рекомендують купатися на деяких пляжах — вода в них не відповідає санітарним нормам. Йдеться про пляжі:

Отрада;

16-й Фонтана;

Дельфін;

13-й Фонтана;

пляж рекреаційної зони Катранка в селі Лиман Татарбунарського району.

Нагадаємо, аналогічні обмеження з 17 серпня діють і в Києві, який також потрапив до «жовтої» карантинної зони.