«Укрзалізниця» відновлює рух ще одного потягу. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n142587-ukrzaliznycya-vidnovluie-ruh-sche-odnogo-potyagu.html

Ракурс

«Укрзалізниця» відновлює рух ще одного потягу. Йдеться про потяг № 601/602 Львів — Солотвино, який почне курсувати з 22 серпня.

По парних числах потяг відправлятиметься зі Львова, а по непарних буде слідувати із Солотвино, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Потяг буде робити зупинки на станціях Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст та Тячів. Квитки можна придбати на офіційному сайті перевізника або у залізничних касах.

В «Укрзалізниці» нагадали, що усі потяги після рейсів проходять ретельну дезінфекцію. Постільна білизна під час прання піддається додатковій обробці. У вагонах для пасажирів встановлені санітайзери. Провідники проходять медогляди та забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як раніше писав «Ракурс», «Укрзалізниця» наприкінці липня відновила курсування 46 приміських поїздів Львівської залізниці.