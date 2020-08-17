«Укрзализныця» возобновляет движение еще одного поезда. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/n142587-ukrzaliznycya-vozobnovlyaet-dvijenie-esche-odnogo-poezda.html

Ракурс

«Укрзализныця» возобновляет движение еще одного поезда. Речь идет о поезде № 601/602 Львов — Солотвино, который начнет курсировать с 22 августа.

По четным числам поезд будет отправляться со Львова, а по нечетным будет следовать из Солотвино, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд будет делать остановки на станциях Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст и Тячев. Билеты можно приобрести на официальном сайте перевозчика или в железнодорожных кассах.

В «Укрзализныце» напомнили, что все поезда после рейсов проходят тщательную дезинфекцию. Постельное белье во время стирки подвергается дополнительной обработке. В вагонах для пассажиров установлены санитайзеры. Проводники проходят медосмотры и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как ранее писал «Ракурс», «Укрзализныця» в конце июля возобновила курсирование 46 пригородных поездов Львовской железной дороги.