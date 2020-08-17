Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Силовики затримали бойовика «Ісламської держави». Фото: СБУ

Бойовика «Ісламської держави» затримали в Житомирі (ФОТО)

17 сер 2020, 15:27
999

Бойовика терористичної організації «Ісламська держава», який був у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, затримали в Житомирі.

Зловмисник прибув в Україну з однієї з країн Центральної Азії, намагався відсидітися, щоб уникнути тюремного ув’язнення. Іноземець намагався легалізуватися в Україні через одержання посвідки на тимчасове проживання. Про це 17 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі додали, що ісламіста затримували співробітники обласного управління СБУ та поліцейські із залученням прокуратури Житомирської області. Суд вже обрав затриманому запобіжний захід у виді екстрадиційного арешту.

Силовики затримали бойовика «Ісламської держави». Фото: СБУ


Силовики затримали бойовика «Ісламської держави». Фото: СБУ

Нагадаємо, 1 серпня в ході спеціальної операції в афганській провінції Нангархар на кордоні з Пакистаном ліквідували очільника розвідки «Хорасан» в «Ісламській державі» Ассадулла Оракзаї. Вважається, що терорист відповідав за організацію нападів на території Афганістану, а також за знищення суперників. За це він отримав прізвисько «М'ясник».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿