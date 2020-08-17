Гібридний конфлікт з Лукашенком прогнозують в Зеленського, фото — EAdaily

https://racurs.ua/ua/n142585-gibrydnyy-konflikt-z-lukashenkom-obgovoryly-na-sekretniy-naradi-v-zelenskogo.html

Ракурс

Протести в Білорусі та передача «вагнерівців» Москві спровокували жорстку реакцію офіційного Києва. В Офісі президента України готуються до ймовірного гібридного конфлікту з Білоруссю.

На Банковій 17 серпня провели закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, очільниками силових структур, а також головами кількох обласних державних адміністрацій.

Причина зібрання — різке загострення ситуації в Республіці Білорусь.

В Офісі президента провели оцінку можливих сценаріїв подальшого розвитку кризи в сусідній країні. Один з них, за повідомленнями ОП, — «так званий гібридний тип світових конфліктів».

Президент Володимир Зеленський вважає, що події в Білорусі можуть суттєво вплинути на Україну. На нараді аналізували й зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

Банкова не повідомляє деталі закритої наради, відзначаючи, що «за підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки і дані розпорядження».

Нагадаємо, що раніше Зеленський декілька разів коментував ситуацію з протестами в сусідній країні, обмежуючись дипломатичними формулюваннями. Однак після того, як Мінськ віддав бійців приватної військової компанії Вагнера Москві, Київ відреагував жорсткіше. Крім того, президент Олександр Лукашенко почав згадувати про Україну, коли перераховував країни, які буцімто сприяють дестабілізації ситуації в його країні.