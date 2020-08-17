Гибридный конфликт с Лукашенко обсудили на секретном совещании у Зеленского, фото — EAdaily

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Протесты в Беларуси и передача «вагнеровцев» Москве спровоцировали жесткую реакцию официального Киева. В Офисе президента Украины готовятся к вероятному гибридному конфликта с Беларусью.

На Банковой 17 августа провели закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями нескольких областных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Причина собрания — резкое обострение ситуации в Республике Беларусь.

В Офисе президента провели оценку возможных сценариев дальнейшего развития кризиса в соседней стране. Один из них, по сообщениям ОП, — «так называемый гибридный тип мировых конфликтов».

Президент Владимир Зеленский считает, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину. На совещании анализировали и внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Банковая не сообщает детали закрытого совещания, отмечая, что «по итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения».

Напомним, что ранее Зеленский несколько раз комментировал ситуацию с протестами в соседней стране, ограничиваясь дипломатическими формулировками. Однако после того, как Минск отдал бойцов частной военной компании «Вагнера» Москве, Киев отреагировал жестче.

Кроме того, президент Александр Лукашенко начал вспоминать об Украине, когда перечислял страны, которые якобы способствуют дестабилизации ситуации в его стране.