Олександр Лукашенко. DW

https://racurs.ua/ua/n142584-lukashenka-ogolosyly-personou-non-rata-v-ies.html

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Вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими, а достовірні повідомлення підтверджують перемогу Світлани Тихановської. Такої точки зору дотримуються депутати Європарламенту. Європейські парламентарі вважають Олександра Лукашенка персоною нон ґрата в Євросоюзі.

Про це сказано у спільній заяві партій Європарламенту, яка була підписана сьогодні, 17 серпня, повідомляє ТАСС.

Депутати Європарламенту заявляють, що не визнають переобрання Лукашенка президентом Білорусі.

Крім того, європейські парламентарі приєднуються до білоруського народу щодо вимоги про проведення нових чесних виборів із залученням незалежних спостерігачів.

Як відомо, міністри закордонних справ 27 європейських держав винесли рішення про накладення санкцій на білоруських політиків, які причетні до порушення прав людини під час мирних мітингів у Білорусі.