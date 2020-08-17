Викриття ділків на Закарпатті. Фото: СБУ

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Мільйонну оборудку на коронавірусних закупівлях викрили в Закарпатській області. Діючі та колишні посадовці Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації організували схему розкрадання грошей, які передбачалися на боротьбу з пандемією COVID-19.

Чиновники навесні провели тендер на придбання костюмів біозахисту і респіраторів для місцевих лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Перемогла торгах на 30 млн грн наближена до чиновників фірма. Про це 17 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що перевірка показала, що закуплені товари не мають необхідного ступеня захисту. Окрім того, не вдалося встановити виробника цих засобів.

Тим часом журналіст Віталій Глагола у Telegram повідомив, що правоохоронці проводять обшуки у Закарпатській обласній державній адміністрації. Силовики вручили підозри колишньому керівнику департаменту охорони здоров’я Єлизаветі Біров та її заступнику Івану Гуштану. Журналіст стверджує, що підозри вручили за закупку непридатних захисних халатів для закарпатських медиків. Чиновники підозрюються за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Окрім того, підозру вручили директору фірми-постачальника ТОВ «Гуд-медікал» Олегу Гудашу.

За словами Глаголи, чиновників ОДА звинувачують у тому, що вони купили у фірми 57 тис. непридатних до використання у медицині халатів. Слідство стверджує, що халати закуплені по завищеній ціні. Їхня ринкова ціна — до 300 грн, а вони були куплені по 480 грн за штуку. Збитки сягнули 30 млн грн.

Нагадаємо, у липні СБУ викрила посадовців Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що придбали 35 тис. неякісних тестів для діагностики коронавірусу.