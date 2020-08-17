Разоблачение дельцов на Закарпатье. Фото: СБУ

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Миллионную сделку на коронавирусных закупках разоблачили в Закарпатской области. Действующие и бывшие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации организовали схему хищения денег, которые предполагались на борьбу с пандемией COVID-19.

Чиновники весной провели тендер на приобретение костюмов биозащиты и респираторов для местных больниц, которые принимают больных коронавирусом. Победила торгах на 30 млн грн приближенная к чиновникам фирма. Об этом 17 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе отметили, что проверка показала, что закупленные товары не имеют необходимой степени защиты. Кроме того, не удалось установить производителя этих средств.

Тем временем журналист Виталий Глагола в Telegram сообщил, что правоохранители проводят обыски в Закарпатской областной государственной администрации. Силовики вручили подозрения бывшему руководителю департамента здравоохранения Елизавете Биров и ее заместителю Ивану Гуштану. Журналист утверждает, что подозрения вручили за закупку непригодных защитных халатов для закарпатских медиков. Чиновники подозреваются по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, подозрение вручили директору фирмы-поставщика ООО «Гуд-медикал» Олегу Гудашу.

По словам Глаголы, чиновников ОГА обвиняют в том, что они купили у фирмы 57 тыс. непригодных к использованию в медицине халатов. Следствие утверждает, что халаты закуплены по завышенной цене. Их рыночная цена — до 300 грн, а они были куплены по 480 грн за штуку. Убытки достигли 30 млн грн.

Напомним, в июле СБУ разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, которые приобрели 35 тыс. некачественных тестов для диагностики коронавируса.