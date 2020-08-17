Судья Вовк и НАБУ объяснили, почему не увиделись на допросе, фото — УП

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Ракурс

Павел Вовк, руководитель Окружного административного суда Киева, 17 августа пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Но следственные действия сегодня не провели: Вовк через 40 минут ушел из бюро, поскольку на месте не было следователя. Утром Вовк написал в Фейсбук, что «как законопослушный гражданин пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов».

Адвокат якобы пытался дозвониться до следователя, но тот «не брал трубку». Вовк обвинил НАБУ в пиаре.

А вот руководитель Антикоррупционного бюро Артем Сытник на пресс-конфренции сообщил другую версию: якобы защита Вовка попросила перенести следственные действия на полчаса, но председатель ОАСК пришел все же раньше и впоследствии оперативно написал об отсутствии следователя в Фейсбук.

Сытник заверил, что допрос состоится 18 августа, и сообщил, что материалов по делу против Вовка гораздо больше, чем об этом говорилось в обнародованных ранее записях.

Руководитель НАБУ считает, что подозрение голове ОАСК вручили в соответствии с законом. Кроме того, направлено представление в Высший совет правосудия по поводу отстранения Вовка от должности.

Напомним, что 17 июля НАБУ представило запись разговоров председателя суда Павла Вовка и судей ОАСК. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении.

Подозрение получили еще несколько судей этого суда и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк. Их подозревают в «создании преступной организации и захвате власти».

Судья Вовк отрицал, что НАБУ сообщил ему о подозрении. 4 августа НАБУ в шестой раз вызвало на допрос судей ОАСК, а 11 августа объявило их в розыск.