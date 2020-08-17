Суддя Вовк і НАБУ пояснили, чому не побачилися на допиті

Суддя Вовк і НАБУ не побачилися на допиті і пояснили причину, фото — УП

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Суддя Павло Вовк, керівник Окружного адміністративного суду Києва, 17 серпня прийшов на допит в Національне антикорупційне бюро.

Але слідчі дії сьогодні не провели: Вовк через 40 хвилин пішов з бюро, оскільки на місці не було слідчого. Вовк написав у Фейсбук, що «як законослухняний громадянин прийшов на призначений час, проте не застав у НАБУ нікого, окрім журналістів».

Адвокат нібито намагався додзвонитися до слідчого, але «той не брав слухавки». Вовк звинуватив НАБУ у піарі.

Натомість керівник Антикорупційного бюро Артем Ситник на прес-конфренції повідомив іншу версію: нібито захист Вовка попросив перенести слідчі дії на півгодини, але голова ОАСК прийшов все ж раніше і згодом оперативно написав про відсутність слідчого у Фейсбук.

Ситник запевнив, що допит відбудеться 18 серпня, і повідомив, що матеріалів у справі проти Вовка набагато більше, ніж про це йшлося в оприлюднених раніше записах.

Керівник НАБУ вважає, що підозра голові ОАСК вручена відповідно до закону. Окрім того, спрямоване подання до Вищої ради правосуддя щодо відсторонення Вовка від посади.

Нагадаємо, що 17 липня НАБУ представило запис розмов очільника суду Павла Вовка і суддів ОАСК. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру

Підозру отримали ще кілька суддів цього суду і голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. Їх підозрюють у «створенні злочинної організації та захопленні влади».

Суддя Вовк заперечував, що НАБУ повідомило йому про підозру. 4 серпня НАБУ вшосте викликало на допит суддів ОАСК, а 11 серпня оголосило їх в розшук.