Александр Лукашенко. DW

https://racurs.ua/n142584-lukashenko-obyavlen-personoy-non-grata-v-es.html

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Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, а достоверные сообщения подтверждают победу Светланы Тихановской. Такой точки зрения придерживаются депутаты Европарламента. Европейские парламентарии считают Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Об этом сказано в совместном заявлении партий Европарламента, которое было подписано сегодня, 17 августа, сообщает ТАСС.

Депутаты Европарламента заявляют, что не признают переизбрание Лукашенко президентом Беларуси.

Кроме того, европейские парламентарии присоединяются к белорусскому народу относительно требования о проведении новых честных выборов с привлечением независимых наблюдателей.

Как известно, министры иностранных дел 27 европейских государств вынесли решение о наложении санкций на белорусских политиков, которые причастны к нарушению прав человека во время мирных митингов в Беларуси.