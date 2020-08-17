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Александр Лукашенко. DW

Лукашенко объявлен персоной нон грата в ЕС

17 авг 2020, 15:15
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Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, а достоверные сообщения подтверждают победу Светланы Тихановской. Такой точки зрения придерживаются депутаты Европарламента. Европейские парламентарии считают Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Об этом сказано в совместном заявлении партий Европарламента, которое было подписано сегодня, 17 августа, сообщает ТАСС.

Депутаты Европарламента заявляют, что не признают переизбрание Лукашенко президентом Беларуси.


Кроме того, европейские парламентарии присоединяются к белорусскому народу относительно требования о проведении новых честных выборов с привлечением независимых наблюдателей.

Как известно, министры иностранных дел 27 европейских государств вынесли решение о наложении санкций на белорусских политиков, которые причастны к нарушению прав человека во время мирных митингов в Беларуси.


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