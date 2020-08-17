Силовики задержали боевика «Исламского государства». Фото: СБУ

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Боевика террористической организации «Исламское государство», который был в международном розыске по линии Интерпола, задержали в Житомире.

Злоумышленник прибыл в Украину из одной из стран Центральной Азии, пытался отсидеться, чтобы избежать тюремного заключения. Иностранец пытался легализоваться в Украине с помощью получения временного вида на жительство. Об этом 17 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе добавили, что исламиста задерживали сотрудники областного управления СБУ и полицейские с привлечением прокуратуры Житомирской области. Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Напомним, 1 августа в ходе специальной операции в афганской провинции Нангархар на границе с Пакистаном ликвидировали руководителя разведки «Хорасан» в «Исламском государстве» Ассадулла Оракзае. Считается, что террорист отвечал за организацию нападений на территории Афганистана, а также за уничтожение соперников. За это он получил прозвище «Мясник».