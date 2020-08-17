Во время акций протеста в Беларуси, фото: Tut.by

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Белорусские правозащитники утверждают, что за время массовых акций протеста в этой стране, участники которых считают результаты недавних президентских выборов в Беларуси сфальсифицированными, погибли по меньшей мере пять человек.

Еще семь человек находятся в критическом состоянии, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на отчет образовательно-социального общественного объединения «Звяно».

В то же время официально в Беларуси признан лишь один случай смерти митингующего — гибель Александра Тарайковского вечером 10 августа в районе станции метро «Пушкинская» в Минске.

В отчете, который посвящен нарушениям прав участников акций протеста в Беларуси в период с 7 по 14 августа, отмечается, что волонтеры этого объединения нашли в больницах Минска 120 человек с травмами различной тяжести. 30 из них волонтеры опросили.

Несмотря на то, что у лиц, у которых собрали свидетельства волонтеры, были травмы, требующие немедленной медицинской помощи (сломанные ребра, руки, травмы глаз и т. д.), все они заявляли, что медицинскую помощь им оказывали спустя 6−12 часов после травмы, причем некоторым только после потери сознания.

Напомним, в Великобритании заявили, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси.