18 августа отмечают день Евстигнея-Житникаhttps://racurs.ua/n142600-18-avgusta-otmechaut-den-evsigneya-jitnika.htmlРакурс
Православная церковь 18 августа чтит святого Евстигнея — раннехристианского мученика, который стал жертвой преследований христиан во времена правления в Римской империи императора Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить в государстве многобожие на основе идей неоплатонизма.
Считается, что Евстигнея, который после шестидесяти лет военной службы доживал свой век как набожный старик в родном городе Антиохия, в 362 году осудили за исповедание христианства и, несмотря на преклонный возраст, казнили.
В народе этот день отмечали день Евстигнея-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю и она помогла в созревании посевов. Также считалось, что за погодой в день Евстигнея можно предположить, какой будет погода в декабре:
- если в этот день и прохладно — первый месяц зимы будет снежным и суровым;
- если в этот день жарко — декабрь будет погожим, мягким и солнечным.
Народные приметы:
- если пиявки всплывают на поверхность — следует ожидать дождя;
- если вечером эхо слышится далеко — стоит ожидать теплого дня;
- если вечером эхо глухое — будет дождь.