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Ракурс
18 августа чествуют раннехристианского мученика Евстигнея

18 августа отмечают день Евстигнея-Житника

17 авг 2020, 19:25
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Православная церковь 18 августа чтит святого Евстигнея — раннехристианского мученика, который стал жертвой преследований христиан во времена правления в Римской империи императора Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить в государстве многобожие на основе идей неоплатонизма.

Считается, что Евстигнея, который после шестидесяти лет военной службы доживал свой век как набожный старик в родном городе Антиохия, в 362 году осудили за исповедание христианства и, несмотря на преклонный возраст, казнили.


В народе этот день отмечали день Евстигнея-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю и она помогла в созревании посевов. Также считалось, что за погодой в день Евстигнея можно предположить, какой будет погода в декабре:

  • если в этот день и прохладно — первый месяц зимы будет снежным и суровым;
  • если в этот день жарко — декабрь будет погожим, мягким и солнечным.

Народные приметы:

  • если пиявки всплывают на поверхность — следует ожидать дождя;
  • если вечером эхо слышится далеко — стоит ожидать теплого дня;
  • если вечером эхо глухое — будет дождь.

Источник: Ракурс


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