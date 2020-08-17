18 августа чествуют раннехристианского мученика Евстигнея

https://racurs.ua/n142600-18-avgusta-otmechaut-den-evsigneya-jitnika.html

Ракурс

Православная церковь 18 августа чтит святого Евстигнея — раннехристианского мученика, который стал жертвой преследований христиан во времена правления в Римской империи императора Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить в государстве многобожие на основе идей неоплатонизма.

Считается, что Евстигнея, который после шестидесяти лет военной службы доживал свой век как набожный старик в родном городе Антиохия, в 362 году осудили за исповедание христианства и, несмотря на преклонный возраст, казнили.

В народе этот день отмечали день Евстигнея-Житника. В этот день совершались обряды, чтобы «задобрить» землю и она помогла в созревании посевов. Также считалось, что за погодой в день Евстигнея можно предположить, какой будет погода в декабре:

если в этот день и прохладно — первый месяц зимы будет снежным и суровым;

если в этот день жарко — декабрь будет погожим, мягким и солнечным.

Народные приметы: