Хасидам МВД ограничит доступ в Умань на Рош ха-Шана

В Умань на Рош ха-Шана традиционно прибывают тысячи паломников, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n142599-hasidam-mvd-ogranichit-dostup-v-uman-na-rosh-ha-shana.html

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Эпидемия коронавируса побудила правительство ввести технические ограничения на посещение иностранцами города Умань Черкасской области. Осуществление соответствующих мероприятий обеспечит МВД.

В Умань ежегодно накануне Рош ха-Шана (Нового года в иудаизме, который приходится на сентябрь-октябрь) из разных стран прибывают 30−50 тыс. паломников-хасидов (последователей ответвления иудаизма), которые осуществляют и празднества, религиозные обряды и посещают святые места, сообщает пресс-служба МВД.

Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения, — подчеркнул глава МВД Аресен Аваков.

Аваков добавил, что в последнее время в Украине и ряде других государств наблюдается значительный рост заболеваемости, поэтому, по его словам, в Кабмине решили, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране и в мире в настоящее время не позволяет проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев.

Также Аваков отметил, что МВД достигло договоренности с Православной церковью Украины и Украинской православной церковью Московского патриархата, которые, в связи с пандемией коронавируса, отказались от проведения Крестного хода.

Поэтому (МВД — ред.) надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины, — резюмировал министр.



Напомним, городской голова Умани Александр Цебрий недавно заявил о намерении местных властей блокировать паломничество хасидов в Умань.