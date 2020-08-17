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Зеленский перетряхнул состав Совета нацбезопасности. Фото: РБК

Зеленский перетряхнул состав Совета нацбезопасности

17 авг 2020, 18:30
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Президент Украины Владимир Зеленский изменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны. В состав СНБО были включены новые члены, а бывшие главы ведомств были исключены из списка.

Соответствующий указ № 324/2020 Зеленский подписал сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, в состав СНБО вошли:


  • глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк;
  • глава Нацбанка Кирилл Шевченко;
  • вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Из состава СНБО были исключены:

  • экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов;
  • бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко;
  • бывший глава НБУ Яков Смолий.

Как ранее писал «Ракурс», в июне президент Украины, назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО. Во время режима Виктора Януковича Демченко был первым заместителем министра иностранных дел Украины. Он занимался российским направлением и принимал участие в подготовке харьковских соглашений. После Революции достоинства Демченко трудоустроился в команде Порошенко. Он был назначен советником президента, работал над соглашениями «первого Минска».

Источник: Ракурс


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