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Зеленский изменил состав СНБО: стали известны новые фамилии

Зеленский снова изменил состав СНБО (СПИСОК)

13 мар 2020, 13:55
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Состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) снова был изменен. Президент Владимир Зеленский утвердил соответствующие положения указа № 80/2020 о персональном составе структуры.

В частности, в обновленный СНБО попали:

  • временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова;

  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

  • министр обороны Украины Андрей Таран;

  • министр финансов Игорь Уманский;

  • премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Кроме этого, глава государства ввел в персональный состав СНБО вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

В то же время из состава Совета нацбезопасности и обороны вывели экс-премьера Алексея Гончарука, экс-генпрокурора Руслана Рябошапку, а также бывшую главу Минфина Оксану Маркарову и экс-главу Минобороны Андрея Загороднюка.

Источник: Ракурс


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