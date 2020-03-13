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Зеленский изменил состав СНБО: стали известны новые фамилии
Зеленский снова изменил состав СНБО (СПИСОК)https://racurs.ua/n135116-zelenskiy-snova-izmenil-sostav-snbo-spisok.htmlРакурс
Состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) снова был изменен. Президент Владимир Зеленский утвердил соответствующие положения указа № 80/2020 о персональном составе структуры.
В частности, в обновленный СНБО попали:
временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова;
министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
министр обороны Украины Андрей Таран;
министр финансов Игорь Уманский;
премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме этого, глава государства ввел в персональный состав СНБО вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.
В то же время из состава Совета нацбезопасности и обороны вывели экс-премьера Алексея Гончарука, экс-генпрокурора Руслана Рябошапку, а также бывшую главу Минфина Оксану Маркарову и экс-главу Минобороны Андрея Загороднюка.
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