СНБО отчитывается о результатах заседания из-за коронавируса: трансляция

https://racurs.ua/n135113-danilov-ermak-i-lyashko-otchityvautsya-o-rezultatah-zasedaniya-snbo-iz-za-koronavirusa.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины по требованию президента Владимира Зеленского сегодня провел заседание, на котором рассматривался ряд вопросов по безопасности в стране, в том числе связанных с пандемией коронавируса. Секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрея Ермак и заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проводят совместный брифинг.

Накануне СМИ сообщали, что на заседании СНБО чиновники должны обсудить возможное закрытие границ Украины.

На входе в Офис президента перед началом брифинга членов СНБО, у журналистов проверяли температуру.

Напомним, ранее в пятницу, 13 марта, состоялось выездное заседание правительства с участием президента Владимира Зеленского.