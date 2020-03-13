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СНБО отчитывается о результатах заседания из-за коронавируса: трансляция
Данилов, Ермак и Ляшко отчитываются о результатах заседания СНБО из-за коронавируса (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n135113-danilov-ermak-i-lyashko-otchityvautsya-o-rezultatah-zasedaniya-snbo-iz-za-koronavirusa.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны Украины по требованию президента Владимира Зеленского сегодня провел заседание, на котором рассматривался ряд вопросов по безопасности в стране, в том числе связанных с пандемией коронавируса. Секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрея Ермак и заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проводят совместный брифинг.
Накануне СМИ сообщали, что на заседании СНБО чиновники должны обсудить возможное закрытие границ Украины.
На входе в Офис президента перед началом брифинга членов СНБО, у журналистов проверяли температуру.
Напомним, ранее в пятницу, 13 марта, состоялось выездное заседание правительства с участием президента Владимира Зеленского.
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