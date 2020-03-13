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СНБО отчитывается о результатах заседания из-за коронавируса: трансляция

Данилов, Ермак и Ляшко отчитываются о результатах заседания СНБО из-за коронавируса (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 мар 2020, 13:43
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Совет национальной безопасности и обороны Украины по требованию президента Владимира Зеленского сегодня провел заседание, на котором рассматривался ряд вопросов по безопасности в стране, в том числе связанных с пандемией коронавируса. Секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрея Ермак и заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проводят совместный брифинг.

Накануне СМИ сообщали, что на заседании СНБО чиновники должны обсудить возможное закрытие границ Украины.

На входе в Офис президента перед началом брифинга членов СНБО, у журналистов проверяли температуру.

Напомним, ранее в пятницу, 13 марта, состоялось выездное заседание правительства с участием президента Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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