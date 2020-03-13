РНБО звітує про результати засідання через коронавірус: трансляція

https://racurs.ua/ua/n135113-danilov-iermak-i-lyashko-zvituut-pro-rezultaty-zasidannya-rnbo-cherez-koronavirus-translyaciya.html

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Рада національної безпеки й оборони України на вимогу президента Володимира Зеленського сьогодні провела засідання, на якому розглядалися низка питань щодо безпеки в країні, зокрема й пов’язаних з пандемією коронавірусу. Секретар РНБО Олексій Данілов, глава Офісу президента Андрія Єрмак та заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко проводять спільний брифінг.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що на засіданні РНБО мали обговорювати можливе закриття кордонів України.

На вході до Офісу президента перед початком брифінгу членів РНБО щодо коронавірусу, у журналістів перевіряли температуру.

Нагадаємо, раніше у п’ятницю, 13 березня, відбулося виїзне засідання уряду за участю президента Володимира Зеленського.