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Зеленський змінив склад РНБО: стали відомі нові прізвища

Зеленський знову змінив склад РНБО (СПИСОК)

13 бер 2020, 13:55
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Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) знову зазнала змін. Президент Володимир Зеленський затвердив відповідні положення указу № 80/2020 щодо персонального складу безпекового органу.

Зокрема, в оновлене РНБО потрапили:

  • тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова;

  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

  • міністр оборони України Андрій Таран;

  • міністр фінансів Ігор Уманський;

  • прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленський змінив склад РНБО: стали відомі нові прізвища

Окрім цього, глава держави затвердив у персональному складі РНБО віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

Водночас зі складу Ради нацбезпеки і оборони вивели екс-прем'єра Олексія Гончарука, екс-генпрокурора Руслана Рябошапку, а також колишню очільницю Мінфіну Оксану Маркарову і екс-главу Міноборони Андрія Загороднюка.

Джерело: Ракурс


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