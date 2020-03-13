Зеленський змінив склад РНБО: стали відомі нові прізвища

https://racurs.ua/ua/n135116-zelenskyy-znovu-zminyv-sklad-rnbo-spysok.html

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Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) знову зазнала змін. Президент Володимир Зеленський затвердив відповідні положення указу № 80/2020 щодо персонального складу безпекового органу.

Зокрема, в оновлене РНБО потрапили:

тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова;

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

міністр оборони України Андрій Таран;

міністр фінансів Ігор Уманський;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім цього, глава держави затвердив у персональному складі РНБО віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

Водночас зі складу Ради нацбезпеки і оборони вивели екс-прем'єра Олексія Гончарука, екс-генпрокурора Руслана Рябошапку, а також колишню очільницю Мінфіну Оксану Маркарову і екс-главу Міноборони Андрія Загороднюка.