Зеленський перетрусив склад Ради нацбезпеки. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n142598-zelenskyy-peretrusyv-sklad-rady-nacbezpeky.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський змінив персональний склад Ради національної безпеки і оборони. До складу РНБО були включені нові члени, а колишні голови відомств були виключені зі списку.

Відповідний указ № 324/2020 Зеленський підписав сьогодні, 17 серпня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, до складу РНБО увійшли:

голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк;

голова Нацбанку Кирило Шевченко;

віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;

віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Зі складу РНБО були виключені:

екс-голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов;

колишній віце-прем'єр-міністр Вадим Пристайко;

колишній голова НБУ Яків Смолій.

Як раніше писав «Ракурс», у червні президент України, призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО. Під час режиму Віктора Януковича Демченко був першим заступником міністра закордонних справ України. Він займався російським напрямком і брав участь у підготовці харківських угод. Після Революції гідності Демченко працевлаштувався в команді Порошенка. Він був призначений радником президента, працював над угодами «першого Мінська».