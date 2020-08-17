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Ракурс
Зеленський перетрусив склад Ради нацбезпеки. Фото: РБК

Зеленський перетрусив склад Ради нацбезпеки

17 сер 2020, 18:30
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Президент України Володимир Зеленський змінив персональний склад Ради національної безпеки і оборони. До складу РНБО були включені нові члени, а колишні голови відомств були виключені зі списку.

Відповідний указ № 324/2020 Зеленський підписав сьогодні, 17 серпня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, до складу РНБО увійшли:


  • голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк;
  • голова Нацбанку Кирило Шевченко;
  • віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
  • віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Зі складу РНБО були виключені:

  • екс-голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов;
  • колишній віце-прем'єр-міністр Вадим Пристайко;
  • колишній голова НБУ Яків Смолій.

Як раніше писав «Ракурс», у червні президент України, призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО. Під час режиму Віктора Януковича Демченко був першим заступником міністра закордонних справ України. Він займався російським напрямком і брав участь у підготовці харківських угод. Після Революції гідності Демченко працевлаштувався в команді Порошенка. Він був призначений радником президента, працював над угодами «першого Мінська».

Джерело: Ракурс


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