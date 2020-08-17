Протести в Білорусі, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n142597-posla-ukrayiny-v-bilorusi-vpershe-v-istoriyi-vidklykaly-dlya-konsultaciy.html

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Протести у Білорусі викликають занепокоєння в Україні. Посла України в Білорусі Ігоря Кизима відкликали з Мінська для консультацій.

Це перший такий випадок в історії відносин між обома державами, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Причиною такого кроку з боку України стала передачі Мінськом Росії групи російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера», затриманих у Білорусі наприкінці липня. Серед цих найманців були особи, які брали участь в бойових діях на Донбасі на боці російсько-терористичних військ.

Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам, — наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Також Кулеба нагадав, що Мінськ безпідставно звинувачує Україну у нібито вчиненні нашою державою недружніх кроків проти Білорусі.

Окрім того, зазначає Кулеба, з’явилися «якісно нові загрози» як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки у зв’язку з появою офіційних повідомлень про можливе активне залучення до врегулювання ситуації у Білорусі, де після президентських виборів тривають масові акції протесту, Росії та військово-політичної організації ОДКБ.

За словами Кулеби, усі ці обставини означають кардинальну зміну ситуації у відносинах між Україною та Білоруссю.

Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська, — наголосив Кулеба.



Також він додав, що МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Білорусі.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно звинуватив Україну в нібито примушуванні Білорусі до проведення перевиборів.