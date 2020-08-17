Посла України в Білорусі вперше в історії відкликали для консультаційhttps://racurs.ua/ua/n142597-posla-ukrayiny-v-bilorusi-vpershe-v-istoriyi-vidklykaly-dlya-konsultaciy.htmlРакурс
Протести у Білорусі викликають занепокоєння в Україні. Посла України в Білорусі Ігоря Кизима відкликали з Мінська для консультацій.
Це перший такий випадок в історії відносин між обома державами, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.
Причиною такого кроку з боку України стала передачі Мінськом Росії групи російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера», затриманих у Білорусі наприкінці липня. Серед цих найманців були особи, які брали участь в бойових діях на Донбасі на боці російсько-терористичних військ.
Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам, — наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Також Кулеба нагадав, що Мінськ безпідставно звинувачує Україну у нібито вчиненні нашою державою недружніх кроків проти Білорусі.
Окрім того, зазначає Кулеба, з’явилися «якісно нові загрози» як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки у зв’язку з появою офіційних повідомлень про можливе активне залучення до врегулювання ситуації у Білорусі, де після президентських виборів тривають масові акції протесту, Росії та військово-політичної організації ОДКБ.
За словами Кулеби, усі ці обставини означають кардинальну зміну ситуації у відносинах між Україною та Білоруссю.
Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська, — наголосив Кулеба.
Також він додав, що МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Білорусі.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно звинуватив Україну в нібито примушуванні Білорусі до проведення перевиборів.