Протесты в Беларуси, фото: «Фотографы против»

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Протесты в Беларуси беспокоят власти Украины. Посла Украины в Беларуси Игоря Кизима отозвали из Минска для консультаций.

Это первый такой случай в истории отношений между двумя государствами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Причиной такого шага со стороны Украины стала передачи Минском России группы российских наемников из частной военной компании «Вагнера», задержанных в Беларуси в конце июля. Среди этих наемников были лица, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российско-террористических войск.

Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям, — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Также Кулеба напомнил, что Минск безосновательно обвиняет Украину в якобы совершении нашим государством недружественных шагов против Беларуси.

Кроме того, отмечает Кулеба, появились «качественно новые угрозы» как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в связи с появлением официальных сообщений о возможном активном привлечении к урегулированию ситуации в Беларуси, где после президентских выборов продолжаются массовые акции протеста, России и военно-политической организации ОДКБ.

По словам Кулебы, все эти обстоятельства означают кардинальное изменение ситуации в отношениях между Украиной и Беларусью.

Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска, — отметил Кулеба.



Также он добавил, что МИД рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко недавно обвинил Украину в якобы принуждении Беларуси к проведению перевыборов.