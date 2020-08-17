Илон Маск сообщил о новейшей разработке Tesla. Фото: Правда

https://racurs.ua/n142596-o-noveyshey-razrabotke-tesla-soobschil-ilon-mask.html

Ракурс

Илон Маск, глава компании Tesla, сообщил, что его детище занято разработкой новейшего обучающего нейрокомпьютера, который способен обрабатывать огромные объемы видеоданных.

Для нейрокомпьютера даже уже придумали имя. Он будет называться Dojo, сообщил Маск в Twitter.

Американский бизнесмен назвал Dojo настоящим зверем и предложил командам, занимающимся искусственным интеллектом и компьютерными чипами, присоединиться к проекту.

По мнению Маска, разработка нейрокомпьютера не только интересна, но и очень перспективна.

Как ранее писал «Ракурс», бета-тестирование глобального спутникового интернета Starlink, который создает компания SpaceX, показало, что скорость загрузки данных составляет от 35,5 до 60,2 Мбит/с, а скорость выгрузки от 4,6 до 17,7 Мбит/с. Эти показатели можно сравнить с обычным стационарным оптоволоконным интернетом и современным высокоскоростным мобильным интернетом. В SpaceX обещают, что после полного запуска система Starlink обеспечит скорость до 1 Гбит/с.