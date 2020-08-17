Поджог авто «Схем» — появилась версия ГСЧС, фото — Н.Седлецкая

https://racurs.ua/n142595-podjog-avto-shem-poyavilas-versiya-gschs.html

Ракурс

Пожар в автомобиле программы «Схемы: коррупция в деталях», который произошел в ночь на 17 августа в Броварах, не мог возникнуть из-за короткого замыкания или неосторожного обращения с огнем.

О возможном «занесении постороннего источника зажигания» говорится в отчете о причинах возникновения пожара, который составили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Специалисты, которые работали на месте пожара вблизи жилого дома в Броварах, сообщили «Радіо Свобода», что энергетическая сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло горения, а владелец оставил машину закрытой.

Поэтому версии о коротком замыкании и неосторожном обращении с огнем не рассматриваются. Очевидцы утверждают, что перед появлением огня слышали громкий звук, похожий на взрыв. Согласно отчету эксперта, пожар возник в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто.

Руководитель программы Наталья Седлецкая написала в Фейсбук, что на доме, в котором проживает водитель Борис Мазур, есть камеры и следователи собирают видео с места событий.

Журналист Михаил Ткач сообщил, что сгорело авто, на котором он с коллегами снимал расследования в течение четырех лет.

И день рождения Суркиса снимали на этом авто, и о переезде президента Зеленского на государственную дачу, и о «Зе-кортеже», и об Омане. Я в этом авто часто находился больше, чем в редакции или дома. Коллеги шутили, что кресло в редакции мне не надо — мое кресло в машине, — написал Ткач.



Он также рассказал, что после ночного поджога автомобиля Нацполиция вместе с СБУ придут осмотреть его дом — 10 дней назад Ткач заявил о том, что нашел отверстия в потолке. Он подозревает, что неизвестные намеревались прослушивать его квартиру, которая находится на последнем этаже многоэтажки.