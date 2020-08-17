Підпал авто «Схем» — з’явилася версія ДСНС, фото — Н.Седлецька

https://racurs.ua/ua/n142595-pidpal-avto-shem-z-yavylasya-versiya-dsns.html

Ракурс

Пожежа в автомобілі програми «Схеми: корупція в деталях», яка сталося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могла спричинитися через коротке замикання чи необережне поводження з вогнем.

Про ймовірне «занесення стороннього джерела запалювання» йдеться у звіті про причини виникнення пожежі, який склали у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Фахівці, які працювали на місці пожежі поблизу житлового будинку у Броварах, повідомили «Радіо Свобода», що енергетична мережа автомобіля не проходить в місці, де виникло горіння, а власник залишив машину замкненою.

Тому версії про коротке замкнення і необережне поводження не розглядаються. Очевидці стверджують, що перед появою вогню чули гучний звук, схожий на вибух. Відповідно до звіту експерта, пожежа виникла в районі переднього лівого крила і розповсюдилась на моторний відсік авто.

Керівник програми Наталія Седлецька написала у Фейсбук, що на будинку, в якому мешкає водій Борис Мазур, є камери і слідчі збирають відео з місця подій.

Журналіст Михайло Ткач повідомив, що згоріло авто, на якому він з колегами знімав розслідування впродовж чотирьох років.

І день народження Суркіса знімали на цьому авто, і про переїзд президента Зеленського на державну дачу, і про «зе-кортеж», і про Оман. Я в цьому авто часто перебував більше, ніж в редакції чи вдома. Колеги шуткували, що крісло в редакції мені не потрібно — моє крісло в машині, — написав Ткач.



Він також розповів, що тільки після нічного підпалу авто Нацполіція разом з СБУ прийдуть оглянути його помешкання — 10 днів тому Ткач заявив про те, що знайшов отвори у стелі. Він підозрює, що невідомі мали намір прослуховувати його квартиру, яка знаходиться на останньому поверсі багатоповерхівки.