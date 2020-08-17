Розкрадання держмайна і врожаю пшениці викрили на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n142594-rozkradannya-derjmayna-i-vrojau-pshenyci-vykryly-na-luganschyni.html

Ракурс

У Луганській області правоохоронці викрили незаконне заволодіння державним майном, а також крадіжку врожаю пшениці в особливо великому розмірі.

Йдеться про державне підприємство «Конярство України». Зазначається, що у схемі незаконного заволодіння майном брали участь четверо службовців філій цього ж державного підприємства. Про це повідомляють джерела «Ракурсу».

За фактом розкрадання майна і врожаю пшениці «Конярства України» відкрито кримінальне провадження. Результати досудового слідства свідчать про те, що службовці філій працювали у змові з ТОВ «Діброва», ТОВ «Олімпіас Груп», а також іншими особами. Співробітники філій «Конярства України» уклали договори про виконання сільськогосподарських робіт з ТОВ «Діброва» з метою «розкрадання державного майна». У них йшлося про те, що «Діброва» виконуватиме роботи на полі, після чого отримає зібраний врожай сільськогосподарських культур 2020 року.

Водночас у документах вказувалися не реальні дані щодо врожайності, а занижені.

Крім того, ТОВ «Діброва» шляхом оформлення «фіктивних» господарських операцій (зокрема, щодо наданих послуг та виконаних робіт, які фактично не надавалися/не виконувалися) безпідставно сформовано для ДП «Конярство України» дебіторську заборгованість, з метою подальшої можливості заволодіння бюджетними коштами, — повідомляє джерело.

Відтак державне підприємство «Конярство України» ухвалило рішення про заборону збору врожаю 2020 року на всіх землях, які належать підприємству. Водночас відомство розірвало усі договори з ТОВ «Діброва».

Після цього правоохоронці провели огляд та наклали арешт на врожай зернових культур, аби встановити об'єм врожаю. Водночас філії цього держпідприємства відмовилися від співпраці, тому правоохоронці провели п’ять обшуків.

Спрямовано до суду сім клопотань про арешт 11 одиниць вантажної та сільськогосподарської техніки, яка використовувалась суб'єктами господарювання під час заволодіння врожаєм, — повідомило джерело.

Окрім того, вісім обшуків провели за місцем проживання фігурантів провадження, а також у їхніх автомобілях. В результаті обшуків було знайдено чимало вогнепальної зброї.