Хищение госимущества и урожая пшеницы разоблачили на Луганщине

https://racurs.ua/n142594-hischenie-gosimuschestva-i-urojaya-pshenicy-razoblachili-na-luganschine.html

Ракурс

В Луганской области правоохранители выявили незаконное завладение государственным имуществом, а также кражу урожая пшеницы в особо крупном размере.

Речь идет о государственном предприятии «Коневодство Украины». Отмечается, что в схеме незаконного завладения имуществом участвовали четверо служащих филиалов этого же государственного предприятия. Об этом сообщают источники «Ракурса».

По факту хищения имущества и урожая пшеницы «Коневодства Украины» открыто уголовное производство. Результаты предварительного следствия свидетельствуют о том, что служащие филиалов работали в сговоре с ООО «Дубрава», ООО «Олимпиас Групп», а также другими лицами. Сотрудники филиалов «Коневодство Украины» заключили договоры о выполнении сельскохозяйственных работ с ООО «Дубрава» с целью «хищения государственного имущества». В них говорилось, что «Дубрава» будет выполнять работы на поле, после чего получит собранный урожай сельскохозяйственных культур 2020 года.

В то же время в документах указывались не реальные данные по урожайности, а заниженные.

Кроме того, ООО «Дубрава» путем оформления «фиктивных» хозяйственных операций (в частности, относительно предоставленных услуг и выполненных работ, которые фактически не предоставлялись/не выполнялись) безосновательно сформировал для ГП «Коневодство Украины» дебиторскую задолженность, с целью дальнейшей возможности завладения бюджетными средствами, — отмечает источник.

Поэтому государственное предприятие «Коневодство Украины» приняло решение о запрете сбора урожая 2020 года на всех землях, принадлежащих предприятию. В то же время ведомство разорвало все договоры с ООО «Дубрава».

После этого правоохранители провели осмотр и наложили арест на урожай зерновых культур, чтобы установить реальный объем урожая. В то же время филиалы этого госпредприятия отказались от сотрудничества, поэтому правоохранители провели пять обысков.

Направлено в суд семь ходатайств об аресте 11 единиц грузовой и сельскохозяйственной техники, которая использовалась субъектами хозяйствования при завладение урожаем, — сообщили «Ракурсу».

Кроме того, восемь обысков провели по месту жительства фигурантов производства, а также в их автомобилях. В результате обысков было найдено немало огнестрельного оружия.