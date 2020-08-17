Валерій Цепкало, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n142593-biloruskogo-opozycionera-cepkala-zmusyly-vybachytysya-za-gromadyansku-viynu-na-donbasi-video.html

Ракурс

Валерій Цепкало, білоруський опозиціонер, який на початку серпня прибув до України, вибачився за слова про те, що на Донбасі нібито відбувається «громадянська війна», сказані ним в ефірі одного з телеканалів.

Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі «Останній блокпост».

В описі до відео зазначається, що це сталося після того, як Цепкала зустріли невідомі активісти на вулицях Києва.

Цепкало під час розмови з активістами попросив вибачення перед українським народом та на питання активістів, хто воює з Україною на Донбасі, відповів: «Росія». Він запевнив, що зробив цю резонансну заяву необдумано та насправді не розібрався в темі.

Мене запитували про питання, в яких я не розбираюся, — наголосив Цепкало.

Також він пообіцяв оприлюднити свою позицію щодо війни на Донбасі у соціальних мережах.

Цепкало вважався одним із основних суперників чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка на цьогорічних президентських виборах, проте білоруський Центрвиборчком не зареєстрував його кандидатом.

Побоюючись арешту, Цепкало виїхав до Москви, а 2 серпня прибув до України. Нещодавно в Україну прибула також сім’я політика.

Нагадаємо, «Ракурс» нещодавно повідомляв, що з Цепкалом провели роз’яснювальну бесіду через цю резонансну заяву і він невдовзі залишить територію України.