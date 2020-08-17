Погода в Україні. Фото: Зірка

https://racurs.ua/ua/n142592-grozy-na-zahodi-ta-vysche-30-u-centri-pogoda-v-ukrayini-18-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 18 серпня буде теплою. У західних областях вдень очікуються дощі з грозами. На Закарпатті дощі і грози прогнозують протягом доби. Вдень температура коливатиметься від 26° на заході до 31° у центрі, а вночі температура повітря прогріється від 13° на заході до 19° на півдні.

Найхолодніше буде у західних областях. Тут вдень повітря прогріється до 26−28. Найспекотніше буде у Вінниці. Тут стовпчики термометрів вдень піднімуться до 30−32°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 серпня буде теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 29−31°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода у Львові вночі буде сухою, вдень можливі дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде теплою, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 26−28°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 18 серпня буде дуже теплою. Температура повітря вночі опуститься до 15−17°, вдень — підніметься до 29−31°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 17−19°, вдень — 27−29°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 18 серпня буде теплою, але дощовою, можливі грози. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень повітря прогріється до 28−30°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 18 серпня буде спокійною. Незначні збурення магнітного поля можливі протягом доби.