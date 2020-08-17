Погода в Украине. Фото: Звезда

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Погода в Украине 18 августа будет теплой. В западных областях ожидаются дневные дожди с грозами. На Закарпатье дожди и грозы прогнозируют на протяжении суток. Дневная температура будет колебаться от 26° на западе до 31° в центре, а ночью температура воздуха прогреется от 13° на западе до 19° на юге.

Холоднее всего будет в западных областях. Здесь днем воздух прогреется до 26−28°. Жарче всего будет в Виннице. Здесь столбики термометров днем поднимутся до 30−32°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 августа будет теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 29−31°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода во Львове ночью будет сухой, днем возможны дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 26−28°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет теплой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 17−19°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 18 августа будет очень теплой. Температура воздуха ночью опустится до 15−17°, днем — поднимется до 29−31°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 17−19°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 18 августа будет теплой, но дождливой, возможны грозы. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​воздух прогреется до 28−30°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 августа будет спокойной. Незначительные возмущения магнитного поля возможны в течении суток.