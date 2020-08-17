Валерий Цепкало, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n142593-belorusskogo-oppozicionera-cepkalo-zastavili-izvinitsya-za-grajdanskuu-voynu-na-donbasse-video.html

Ракурс

Валерий Цепкало, белорусский оппозиционер, который в начале августа прибыл в Украину, извинился за слова о том, что на Донбассе якобы происходит «гражданская война», сказанные им в эфире одного из телеканалов.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Последний блокпост».

В описании к видео отмечается, что это произошло после того, как Цепкало встретили неизвестные активисты на улицах Киева.

Цепкало во время разговора с активистами извинился перед украинским народом и на вопрос активистов, кто воюет с Украиной на Донбассе, ответил: «Россия». Он заверил, что сделал это резонансное заявление необдуманно и на самом деле не разобрался в теме.

Меня спрашивали о вопросах, в которых я не разбираюсь, — подчеркнул Цепкало.

Также он пообещал обнародовать свою позицию относительно войны на Донбассе в социальных сетях.

Цепкало считался одним из основных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на нынешних президентских выборах, однако белорусский Центризбирком не зарегистрировал его кандидатом.

Опасаясь ареста, Цепкало уехал в Москву, а 2 августа прибыл в Украину. Недавно в Украину прибыла также семья политика.

Напомним, «Ракурс» недавно сообщал, что с Цепкало провели разъяснительную беседу из-за этого резонансного заявления и он вскоре покинет территорию Украины.