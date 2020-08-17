Ілон Маск повідомив про новітню розробку Tesla. Фото: Правда

https://racurs.ua/ua/n142596-pro-novitnu-rozrobku-tesla-povidomyv-ilon-mask.html

Ракурс

Ілон Маск, голова компанії Tesla, повідомив, що його фірма зайнята розробкою новітнього тренувального нейрокомп’ютера, який здатний обробляти величезні обсяги відеоданих.

Для нейрокомп’ютера навіть вже придумали ім’я. Він буде називатися Dojo, повідомив Маск у Twitter.

Американський бізнесмен назвав Dojo справжнім звіром і запропонував командам, які займаються штучним інтелектом і комп’ютерними чіпами, приєднатися до проекту.

На думку Маска, розробка нейрокомп’ютера не тільки цікава, але й дуже перспективна.

Як раніше писав «Ракурс», бета-тестування глобального супутникового інтернету Starlink, який створює компанія SpaceX, показало, що швидкість завантаження даних становить від 35,5 до 60,2 Мбіт/с, а швидкість вивантаження від 4,6 до 17,7 Мбіт/с. Ці показники можна порівняти зі звичайним стаціонарним оптоволоконним інтернетом і сучасним високошвидкісним мобільним інтернетом. У SpaceX обіцяють, що після повного запуску система Starlink забезпечить швидкість до 1 Гбіт/с.