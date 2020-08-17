Хасидам МВС обмежить доступ до Умані на Рош га-Шана

До Умані на Рош га-Шана традиційно прибувають тисячі паломників, фото: «5 канал»

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Епідемія коронавірусу спонукала уряд запровадити технічні обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області. Здійснення відповідних заходів забезпечить МВС.

До Умані щороку напередодні Рош га-Шана (нового року в юдаїзмі, який припадає на вересень-жовтень) з різних держав прибувають 30−50 тис. паломників-хасидів (послідовників відгалуження юдаїзму), які здійснюють та святкування, релігійні обряди та відвідують святі місця, повідомляє прес-служба МВС.

Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а й для місцевого населення, — наголосив очільник МВС Аресен Аваков.

Аваков додав, що останнім часом в Україні та низці інших держав спостерігається значний ріст захворюваності, тож, за його словами, у Кабміні дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в нашій країні та світі наразі не дає змоги проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців.

Також Аваков зазначив, що МВС досягнуло домовленості з Православною церквою України та Українською православною церквою Московського патріархату, котрі, у зв’язку з пандемією коронавірусу, відмовилися від проведення Хресної ходи.

Тому (МВС — ред.) сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти, — зазначають у прес-службі відомства.

Нагадаємо, міський голова Умані Олександр Цебрій нещодавно заявив про намір місцевої влади блокувати паломництво хасидів до Умані.