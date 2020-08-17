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Ракурс
18 серпня вшановують ранньохристиянського мученика Євсигнія

18 серпня відзначають день Євстигнія-Житника

17 сер 2020, 19:25
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Православна церква 18 серпня вшановує святого Євсигнія — ранньохристиянського мученика, який став жертвою переслідувань християн у часи правління в Римській імперії імператора Юліана Відступника, котрий намагався відновити в державі багатобожжя на основі ідей неоплатонізму.

Вважається, що Євсигнія, який після шістдесяти років військової служби доживав віку як побожний старець у рідному місті Антіохія, у 362 році засудили за сповідування християнства та, попри похилий вік, стратили.


У народі цього дня відзначали день Євсигнія-Житника. Цього дня здійснювалися обряди, щоб «задобрити» землю і вона допомогла в дозріванні посівів. Також вважалося, що за погодою в день Євсигнія можна передбачити, якою буде погода в грудні:

  • якщо цього дня похмуро і прохолодно — перший місяць зими буде сніжним та суворим;
  • якщо цього дня жарко — грудень буде погожим, м’яким і сонячним.

Народні прикмети:

  • якщо п’явки спливають на поверхню — слід очікувати дощу;
  • якщо ввечері відлуння чується далеко — варто очікувати теплого дня;
  • якщо ввечері відлуння глухе — буде дощ.

Джерело: Ракурс


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