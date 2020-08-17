Під час акцій протесту в Білорусі, фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n142601-biloruski-pravozahysnyky-zayavlyaut-pro-p-yatoh-zagyblyh-pid-chas-akciy-protestu.html

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Білоруські правозахисники стверджують, що за час масових акцій протесту у цій країні, учасники яких вважають результати цьогорічних президентських виборів у Білорусі сфальсифікованими, загинули щонайменше п’ятеро людей.

Ще семеро осіб перебувають у критичному стані, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на звіт освітньо-соціального громадського об'єднання «Звяно».

Водночас офіційно в Білорусі визнано лише один випадок смерті мітингувальника — загибель Олександра Тарайковського ввечері 10 серпня в районі станції метро «Пушкінська» в Мінську.

У звіті, який присвячений порушенням прав учасників акцій протесту в Білорусі в період з 7 по 14 серпня, зазначається, що волонтери цього об'єднання знайшли в лікарнях Мінська 120 людей з травмами різної тяжкості. 30 з них волонтери опитали.

Попри те, що в осіб, в яких зібрали свідчення волонтери, були травми, котрі потребують негайної медичної допомоги (зламані ребра, руки, травми очей тощо), усі вони заявляли, що медичну допомогу їм надавали через 6−12 годин після травми, причому деяким лише після втрати свідомості.

Нагадаємо, у Великій Британії заявили, що не визнають результати президентських виборів у Білорусі.