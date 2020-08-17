У Білорусі тривають масові акції протесту, фото: «Наша нива»

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Ракурс

У Білорусі за час масових акції протесту зникли безвісти 76 людей.

Майже всі зниклі — чоловіки. Про це повідомляє білоруський портал TUT. by, який 14 серпня запустив сервіс з пошуку зниклих безвісти людей.

Зазначається, що вже понад 10 людей, дані про яких надійшли до цього сервісу, вдалося знайти — їх або відпустили з місць позбавлення волі, або з їхніми родичами зв’язалися люди, які перебували разом з ними за ґратами.

Щодо деяких зниклих осіб відомо лише те, на скільки діб їх заарештували. Відомостей про те, де саме вони перебувають, немає.

Про решту будь-які дані відсутні.

Білоруське МВС сьогодні, 17 серпня, о 14.00 повідомило, що в СІЗО у країні перебували 122 людини та опублікувало їхній перелік. Частина з цих осіб до цього була в переліку зниклих безвісти.

Цей список буде оновлюватися, тому є ймовірність, що список зниклих скоротиться.

У МВС Білорусі повідомили журналістам, що дані про зниклих безвісти у країні систематизуються наприкінці кожного місяця, тому загальна інформація про зниклих безвісти у серпні буде опублікована 1 вересня.

Сьогодні в Мінську біля СІЗО «Володарка» зібралися тисячі людей, які вимагали звільнити затриманих учасників акцій протесту.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента, на яких переможцем було оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка. В країні відбуваються масові акції протесту, учасники яких вважають, що вибори були сфальсифікованими.

Нагадаємо, за даними білоруських правозахисників, за час акцій протесту загинули щонайменше п’ятеро людей.