Понад 70 людей зникли в Білорусі за час протестів — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n142606-ponad-70-ludey-znykly-v-bilorusi-za-chas-protestiv-zmi.htmlРакурс
У Білорусі за час масових акції протесту зникли безвісти 76 людей.
Майже всі зниклі — чоловіки. Про це повідомляє білоруський портал TUT. by, який 14 серпня запустив сервіс з пошуку зниклих безвісти людей.
Зазначається, що вже понад 10 людей, дані про яких надійшли до цього сервісу, вдалося знайти — їх або відпустили з місць позбавлення волі, або з їхніми родичами зв’язалися люди, які перебували разом з ними за ґратами.
Щодо деяких зниклих осіб відомо лише те, на скільки діб їх заарештували. Відомостей про те, де саме вони перебувають, немає.
Про решту будь-які дані відсутні.
Білоруське МВС сьогодні, 17 серпня, о 14.00 повідомило, що в СІЗО у країні перебували 122 людини та опублікувало їхній перелік. Частина з цих осіб до цього була в переліку зниклих безвісти.
Цей список буде оновлюватися, тому є ймовірність, що список зниклих скоротиться.
У МВС Білорусі повідомили журналістам, що дані про зниклих безвісти у країні систематизуються наприкінці кожного місяця, тому загальна інформація про зниклих безвісти у серпні буде опублікована 1 вересня.
Сьогодні в Мінську біля СІЗО «Володарка» зібралися тисячі людей, які вимагали звільнити затриманих учасників акцій протесту.
У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента, на яких переможцем було оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка. В країні відбуваються масові акції протесту, учасники яких вважають, що вибори були сфальсифікованими.
Нагадаємо, за даними білоруських правозахисників, за час акцій протесту загинули щонайменше п’ятеро людей.