Автомобиль журналистки «Радио Свобода» сожгли в ночь на 30 января, фото: Pexels

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Ракурс

Поджог автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук произошел во Львове в ночь на 30 января.

Организатором этого поджога следствие считает бывшего сотрудника Нацполиции, его уже задержали по решению суда, сообщает пресс-центр СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347−1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Продолжаются следственные действия.

В начале февраля правоохранители сообщали о задержании подозреваемого в поджоге авто — 19-летнего студента, уроженца Молдовы.

Напомним, в ночь на сегодня, 17 августа, в городе Бровары Киевской области сгорел автомобиль программы «Схемы: коррупция в деталях». Последний раз на этом авто журналисты снимали сюжет о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения.