Автомобіль журналістки «Радіо Свобода» спалили в ніч на 30 січня, фото: Pexels

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Ракурс

Підпал автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук стався у Львові в ніч на 30 січня.

Організатором цього підпалу слідство вважає колишнього працівника Нацполіції, його вже затримано за рішенням суду, повідомляє прес-центр СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині) та ч. 2 ст. 347−1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Тривають слідчі дії.

На початку лютого правоохоронці повідомляли про затримання підозрюваного у підпалі авто — 19 річного студента, уродженця Молдови.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 17 серпня, в місті Бровари Київської області згорів автомобіль програми «Схеми: корупція в деталях». Востаннє на цьому авто журналісти знімали сюжет про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху.