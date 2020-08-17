У ніч на 17 серпня підпалили автомобіль програми «Схеми», скріншот відеo

https://racurs.ua/ua/n142607-opublikovano-video-pidpalu-avtomobilya-shem.html

Ракурс

Підпал автомобіля програми «Схеми: корупція в деталях» стався в ніч на сьогодні, 17 серпня, у місті Бровари Київської області.

Журналісти опублікували відео моменту здійснення підпалу, зібране з довколишніх камер спостереження та від свідків інциденту. Про це повідомляється на сторінці програми в соціальній мережі Фейсбук.

На цьому відео можна побачити, як до автівки підходить невідома особа, а через деякий час транспортний засіб спалахує. Після цього зловмисник тікає з місця інциденту.

Також на відео можна побачити, як автомобіль, передня частина якого палає, до прибуття пожежників намагаються загасити за допомогою вогнегасника.

Цей редакційний автомобіль журналісти впродовж чотирьох років використовували для знімання розслідувань.

Нагадаємо, у звіті ДСНС щодо цього інциденту зазначалося, що йдеться про ймовірне «занесення стороннього джерела запалювання». Згідно з висновками експертів, пожежа виникла в районі переднього лівого крила і розповсюдилась на моторний відсік.