ОБСЄ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n142608-navidatysya-do-bilorusi-planuut-v-obsie-pro-scho-govorytymut.html

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Протести у Білорусі привернули увагу світової спільноти. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЭ) вирішила докласти руку до урегулювання конфлікту та надіслала офіційну пропозицію уряду Білорусі про візит.

Зустріч необхідна для пошуку конструктивного діалогу між сторонами конфлікту. Про це повідомляє прес-служба організації.

Повідомляється, що від ОБСЄ на зустріч відправиться чинний голова організації — прем'єр-міністр та міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама. Супроводжувати його буде міністр закордонних справ Швеції Ен Лінде.

Наголосимо, що силовий розгін протестувальників, масові затримання та тортури з боку силовиків різко засудили в організації. Перевіряти інформацію щодо насилля зі сторони силових структур будуть під час візиту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести в Білорусі тривають понад тиждень. Громадяни цієї країни вийшли на вулиці після того, як стало відомо про перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах. Протестувальники вважають, що результати голосувань сфальсифіковані.

Такого висновку дійшли й багато європейських лідерів. Зокрема, представники Великої Британії, Німеччини та Франції.