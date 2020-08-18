Кримінальну справу через національний прапор порушили в Білорусі

Прапор Білорусі. Фото: Хартія'97

https://racurs.ua/ua/n142637-kryminalnu-spravu-cherez-nacionalnyy-prapor-porushyly-v-bilorusi.html

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Прапор Білорусі, що використовувався країною на початку 90-х, став символом протестів по всій країні.

У Гомелі порушили кримінальну справу через те, що з флагштока зняли офіційний стяг Білорусі та повісили замість нього біло-червоно-білий прапор. Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на представницю управління Слідчого комітету по Гомелю.

За даними слідства, 16 серпня невідомі спустили з флагштока державний прапор Республіки Білорусь, обмотали навколо жердини, а через деякий час скрутили його й помістили біля огорожі Гомельського палацово-паркового ансамблю.

Зараз слідчі встановлюють особи тих, хто це зробив — вивчаються відеозаписи, вилучені з камер вуличного відеоспостереження, і допитуються свідки. Кримінальну справу порушено за статтею 370 Кримінального кодексу (Наруга над державними символами).

Зазначимо, що мітингувальники асоціюють цей прапор зі свободою й незалежністю, яку країна отримала на початку 90-х, коли Республіка Білорусь вийшла зі складу СРСР і проголосила себе незалежною державою.

Також цей прапор використовувався добровольцями з Білорусі, що воювали на боці України проти окупантів на Донбасі. Їхній загін називався «Пагоня» і використовував однойменний герб, що використовувався Білоруссю в 1991—1995 роках. Цей символ запозичили у Великого князівства Литовського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, протести в Білорусі тривають. На кордоні Білорусі виявили автозаки Національної гвардії Росії. Частина цих вантажних автомобілів ідентична транспорту ОМОНу Росгвардіі, який зазвичай присутній на мітингах у Санкт-Петербурзі.