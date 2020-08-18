Погода в Украине 19 августа. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 19 августа ожидается преимущественно солнечная и теплая. Температура воздуха прогреется до +33° в южных регионах страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +31°. Синоптики прогнозируют дожди на западе, в других регионах без осадков.

Днем столбики термометров покажут 23−33° выше нуля. Ночью температура будет теплой и составит 14−18° выше нуля. Ветер обещают западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 августа будет жаркой, возможна переменная облачность. Ночью воздух прогреется до 16−18° тепла, а днем ​​— 29−31° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 14−16° тепла, днем ​​29−31° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в среду будут жаркими, без осадков. Температура воздуха ночью будет 16−18° тепла, а днем ​​— 29−31° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет дождливая. Температурные показатели будут следующими: ночью 15−17° тепла, а днем ​​— 23−25​​° выше нуля.

Погода в Карпатах 19 августа прогнозируется теплая, с осадками. Столбики термометров в темное время суток покажут 16−18° тепла, а днем ​​25−27° тепла по Цельсию.





Геомагнитная обстановка Украины 19 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.





Напомним, ранее мы сообщали, что Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на август.