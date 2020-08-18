Жара до +33° и дожди на западе — погода в Украине на 19 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n142639-jara-do-33-i-dojdi-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-19-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 19 августа ожидается преимущественно солнечная и теплая. Температура воздуха прогреется до +33° в южных регионах страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +31°. Синоптики прогнозируют дожди на западе, в других регионах без осадков.
Днем столбики термометров покажут 23−33° выше нуля. Ночью температура будет теплой и составит 14−18° выше нуля. Ветер обещают западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 19 августа будет жаркой, возможна переменная облачность. Ночью воздух прогреется до 16−18° тепла, а днем — 29−31° выше нуля.
Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 14−16° тепла, днем 29−31° выше нуля.
Погодные условия в Одессе в среду будут жаркими, без осадков. Температура воздуха ночью будет 16−18° тепла, а днем — 29−31° выше нуля.
Погода во Львове завтра будет дождливая. Температурные показатели будут следующими: ночью 15−17° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.
Погода в Карпатах 19 августа прогнозируется теплая, с осадками. Столбики термометров в темное время суток покажут 16−18° тепла, а днем 25−27° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка Украины 19 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.
Напомним, ранее мы сообщали, что Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на август.